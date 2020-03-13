13 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Марина Александрова, , 03:23 — REGNUM Первая конкурсная программа, с которой члены жюри и гости Суздальфеста смогли ознакомиться сразу после торжественной церемонии открытия, была составлена так, чтобы дать представление о том, чем вообще порадует в этом году фестиваль, работы каких жанров и категорий будут на нем представлены. Среди восьми короткометражных лент — два студенческих фильма, два прикладных, три классических авторских короткометражки и один эпизод из сериала — весь спектр конкурсных работ.

Цитата из фильма «Дичь» Марина Александрова © ИА REGNUM

Прикладная анимация — то есть, сделанная под заказ (совсем не обязательно реклама в чистом виде) — это уникальная возможность ни в чем себе не отказывать в рамках исполнения заказа, суметь сделать так, чтобы заказчик стал твоим единомышленником. Говорят, что вдохновение не продается, но можно продать рукопись. Тут случай несколько более сложный, напоминающий танец, когда — в идеале — так сразу и не понять, кто кого ведет.

Цитата из фильма «Дичь» Марина Александрова © ИА REGNUM

Две ленты из категории «Прикладная анимация» — «Дичь» Русланы Мирзалиевой и «Птица тройка и ее пассажиры» Александры Анохиной и Михаила Шепилова очень разные и по энергетике, и по стилю. «Дичь», созданная для природозащитных организаций, — мультфильм столь же яркий, как и его персонажи — краснокнижные, исчезающие птицы. К сожалению, погоня за яркостью подвела режиссера, когда дело коснулось выбора саундтрека. Песня в стиле хип-хоп, написанная популярным украинским автором-исполнителем Иваном Дорном плохо срослась с видеорядом, в результате чего картинка мешает воспринимать текст, а необходимость вслушиваться в не очень четкое исполнение отвлекает внимание от происходящего на экране. К тому же слова песни от лица птиц — полные обиды и требующие призвать человека к ответу, как бы он ни пытался загладить вину, увы, почти сводит на нет экологический посыл мультфильма — если природа все равно не простит человека, то к чему стараться ее спасать? Впрочем, в фильме наглядно показано, что спасти себя сама она не может.

Цитата из фильма «Дичь» Марина Александрова © ИА REGNUM

Цитата из фильма «Птица-тройка и ее пассажиры» Марина Александрова © ИА REGNUM

Мультфильм «Птица-тройка и ее пассажиры» был создан для музея AZ и приурочен к выставке иллюстраций Анатолия Зверева и Марка Шагала к «Мертвым душам» Гоголя. Поскольку это произведение является классикой «критического реализма», то и от графического его воплощения ждать оптимистического настроя было бы странно. Но, ожив под руками аниматоров, примитивистская черно-белая графика стала, пожалуй, еще более «душевно мертвой». Вся русская жизнь предстает в мультфильме одной сплошной мутной и вялой нелепицей, состоящей из грязных улиц, покосившихся домишек и бесконечных кабаков. И даже «галантерейные» дамы, на которых мог бы отдохнуть взгляд, выглядят обитательницами «дома терпимости». Нарочитая пошлость достигает своей вершины, когда грудастая женщина на картине, висящей в кабаке, начинает щипать себя за сосок. В конце тройка, которая еле ползла, разгоняясь, превращается в бешено несущиеся по рельсам наперегонки реальные паровозы — то ли намек на грядущую революцию, то ли символ несущегося к катастрофе хаоса. Вряд ли подобное прочтение Гоголя, который вовсе не был тотальным и немилосердным нигилистом, можно назвать корректным.

Цитата из фильма «Свинг» Марина Александрова © ИА REGNUM

Цитата из фильма «Голос Большого города»

Мультфильм студентки ВГИК Натальи Волковой «Голос Большого города» основан на рассказах О`Генри. Его герои — репортеры, мужчина и женщина, охотящиеся за сенсациями на городских улицах. Сперва они видят в друг друге лишь конкурентов, но постепенно их охватывает совсем другое чувство. Мультфильм исполнен в стиле коллажа из газетных страниц, его персонажи плоские, и только познав любовь, они обретают объем и человеческие лица.

Цитата из фильма «Птица-тройка и ее пассажиры» Марина Александрова © ИА REGNUM

Над фильмом «Цифры» трудился целый студенческий коллектив из десяти человек — Дарья Лебедева, Анна Канаичева, Иван Бондаренко, Денис Тоом и другие. Сложно сказать, что это — довольно продолжительное, но остроумное упражнение на тему, как можно «оживить» цифры от одного до ста десяти или ироническое размышление о цифровизации всего и вся и одновременно о том, что в основе этого всего и вся лежит информация, которую можно выразить в том числе и математически.

Эпизод «Галеротерапия» из сериала «Пиратская школа» режиссера Алексея Лебедева рассказывает о своеобразных порядках в школе для пиратских детей. Озорники сорвали урок, заплевав учителя жеваной бумагой, он в ярости едва не выкинул одного из них из окна. В итоге всем участникам конфликта «прописывают галеротерапию» — проще говоря, отправляют на галеры. Правда, учитель каторжных работ избегает, но становится подопытным кроликом у странноватого доктора. В результате исследования оказывается, что учитель в принципе терпеть не может детей, а доктор не умеет читать (и уж, тем более, лечить). В это время толстенький озорник знакомится на галере с пиратом, который не может удержаться, чтобы не предать кого-нибудь по нескольку раз за день.

Цитата из фильма «Голос Большого города»

Непонятно, какой воспитательный эффект должна произвести эта серия, кроме как внушить детям, что взрослые — очень странные люди и притворяются авторитетными и компетентными, на деле таковыми не являясь. Даже то, что срывать уроки и обманывать доверие плохо, совсем не очевидно — толстый мальчишка делал это «чтобы было весело», а у предателя его предательство — что-то вроде болезни, которой он не может противиться. Можно при желании все же сформулировать мораль: развлекаться за чужой счет любым способом — нехорошо, но при этом явственно слышится треск белых ниток.

Цитата из фильма «Десерт» Оргкомитет Суздальфеста-2020

Лента «Десерт» Юрия Томилова, выполненная в манере классической рисованной анимации, является иллюстрацией к старой истине, что «много крови, много песен за прелестных льется дам». То, что в данном случае вместо крови — фруктовый сок, дела не меняет. Груша (или правильнее будет сказать «Груш»?), Апельсин и Банан так стараются понравиться прекрасной Вишенке, что чуть из кожуры не выпрыгивают, демонстрируя свои таланты и стати. Затем они и вовсе вступают в битву, причем, достается и Вишенке, которая пытается их разнимать. В итоге всех кавалеров крошат на фруктовый салат, заливают взбитыми сливками, а слегка помятую вишенку водружают сверху. Мораль проста — жизнь скоротечна, и не стоит тратить ее на бессмысленное соперничество.

Цитата из фильма «Рысь в городе»

Цитата из фильма «Рысь в городе» Оргкомитет Суздальфеста-2020

Мультфильм Нины Бисяриной «Рысь в городе» демонстрирует отчуждение горожан от природы. Ночью из леса в город приходит гигантская рысь — сама Природа, полная любопытства к странной человеческой жизни. Она ведет себя деликатно и почти не шалит, а утром люди видят, как огромная кошка просыпается на парковке, отряхиваясь от снега. Единственная реакция взрослых — достать смартфоны и упоенно снимать диковину, и только ребенок смотрит на зверя доверчиво и с искренним, а не досужим любопытством. Рысь в досаде убегает обратно в лес, а ребенок едва не увязывается за нею. Когда мать в охапке уносит малыша обратно в город, мы видим, что его волосы стали рыжими — значит, надежда на взаимопонимание не потеряна.

Цитата из фильма «Галеротерапия»

Цитата из фильма «Свинг» Марина Александрова © ИА REGNUM

Музыкальная короткометражка «Свинг» Людмилы Скотниковой полна динамизма, зажигательных ритмов и головокружительных трансформаций. Рисовка стилизована под афиши, плакаты и журнальные иллюстрации середины прошлого века. Героиня — чернокожая посудомойка в ресторане, жадно вслушивается в джазовые ритмы, звучащие в зале, но ее место — возле раковины или при половой тряпке. Один лишь изящный черный кот сочувствует ей. Именно вступаясь за кота, с которым грубо обошлись, женщина решается вырваться с кухни и затеять танцевальную дуэль с заносчивой звездой варьете. В которой она, разумеется, побеждает, ведь ритмы свинга у нее в крови. В чем-то, возможно, это дань современным западным тенденциям «черного реванша», но у зрителя, тем не менее, возникает чувство восстановленной справедливости.

Цитата из фильма «Десерт» Оргкомитет Суздальфеста-2020

Эти такие разные фильмы, при всех недостатках или спорных моментах, дают представление об уровне фестиваля, который весьма высок. Селекционная комиссия действительно подошла к делу всерьез, отбирая лучшее, так что ценителям анимационного искусства будет на что посмотреть, о чем подумать и поспорить.