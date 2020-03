Лос-Анджелес, США, , 23:33 — REGNUM Менеджер Скарлетт Йоханссонсообщил журналистам: студия Marvel уже не уверена в том, что кинокомикс «Чёрная вдова» выйдет в прокат в апреле-мае 2020 года, как было запланировано ранее. Об этом 13 марта сообщил портал We Got This Covered.

Он сказал, что пока у студии нет точной информации о планах Disney, но она надеется получить её в ближайшее время. Автор портал MCU Cosmic Джереми Конрад также сообщил, что соответствующее обсуждение действительно сейчас проходит в Marvel.

Стоит отметить, что новость появилась на фоне переноса премьеры фильма «Форсаж 9». Кинокомпания Universal заявила, что ей трудно было принять решение об отложении даты премьеры картины, однако в истоге она решила перенести её на апрель 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Universal отложила премьеру «Форсажа 9» на год из-за коронавируса