Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Компания Universal объявила о переносе премьеры боевика «Форсаж 9» на апрель 2021 года. Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

В своём заявлении руководство Universal отметило: ему «особенно сложно» сообщать такую новость фанатам франшизы, однако оно вынуждено принять решение по той причине, что многие поклонники просто не смогут посмотреть фильм в кинотеатрах в мае 2020 года.

Дата глобальной премьеры девятой части «Форсажа» перенесена на «апрель 2021 года», в США фильм начнут показывать 2 апреля 2021 года.

Стоит отметить: ранее в СМИ появилась информация о том, что Universal не планирует переносить дату премьеры «Форсажа 9» из-за вспышки коронавируса. Вин Дизель, который исполнит в фильме главную роль, заявил: он против переноса премьеры картины и готов поехать представлять фильм в Китай «даже сейчас».

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