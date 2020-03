Лос-Анджелес, США, , 22:46 — REGNUM В сети появились новости о пятой части популярного фильма ужасов «Крик». Об этом 12 марта сообщил портал We Got This Covered. По имеющейся информации, снимать фильм будут режиссёры Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, ранее выпустившие на большие экраны детективный триллер «Я иду искать». В качестве исполнительных продюсеров картины выступят сценарист оригинальной картины Кевин Уильямсон и Чэд Вилелла. Пока нет информации о том, кто будет работать над созданием сценария «Крик 5».

Премьера первого фильма «Крик» режиссёра Уэса Крэйвена состоялсь в декабре 1996 года. Крэйвен впоследствии выпустил ещё три фильма по этой хоррор-франшизе.

Читайте ранее в этом сюжете: Режиссер «Властелина колец» снимет фильм про группу Beatles