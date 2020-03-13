Тегеран, , 09:46 — REGNUM Иранский документальный фильм «Брачный проект» Хесама Эслами выйдет на экраны в рамках 51-го Международного кинофестиваля Visions du Reel в Швейцарии. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 12 марта.

Фильм режиссёра Хесамом Эсалми рассказывает о разработанном в психиатрической больнице проекте, который поощряет пациентов формировать отношения друг с другом, вступать в брак и жить как семья. Фильм был отобран для показа на внеконкурсной секции «Latitudes» 51-го Международного кинофестиваля Visions du Reel в Швейцарии.

Visions du Reel (видения реальности) — всемирно известный фестиваль документального кино, который ежегодно проводится в апреле в Ньоне. Недельный фестиваль был организован кинокритиком Жаном Перре в 1995 году. Visions du Réel проходит в рамках творческого партнерства Doc Alliance между 7 ключевыми европейскими фестивалями документального кино.

В этом году мероприятие пройдет с 24 апреля по 2 мая 2020 года.