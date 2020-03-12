Ашхабад, , 19:30 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в рамках официального визита в Баку посетил Азербайджанский национальный музей ковра. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Работники музея рассказали о том, что его экспозиция состоит из более чем 14 тысяч редких и особо ценных ковров с национальными орнаментами и сюжетами, которые охватывают период от бронзового века до наших дней, а также включает в себя азербайджанские национальные ювелирные украшения, одежду и вышивки.

Ознакомившись с экспонатами, туркменский лидер акцентировал внимание на близости традиций ковроткачества у туркмен и азербайджанцев — композиционных приемов и техники изготовления ковров.

При этом Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что в то же время туркменские и азербайджанские ковры имеют совершенно уникальные особенности, сложившиеся за многие века развития искусства ковроткачества.

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