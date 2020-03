Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM Съёмки четвёртого сезона «Ривердэйла» остановили из-за угрозы коронавируса. Об этом 11 марта сообщил ComicBook.

Источники портала сообщают, что один из членов съёмочной группы недавно вступал в контакт с человеком, заражённым коронавирусом. Сейчас он проходит полное медицинское обследование.

Напомним, «Ривердэйл» — это подростковая драма, основанная на «Комиксах Арчи». Премьера шоу состоялась в 2017 году.

