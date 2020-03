Нью-Йорк, США, , 16:54 — REGNUM Производство сериала The Last of Us начнётся только после релиза второй части игры. Об этом 12 марта сообщает «Игромания».

Шоураннер проекта Крейг Мазин считает, что следует дождаться полноценного релиза The Last of Us: Part II. Тогда у Нила Дракманна (креативный директор Naughty Dog) появится больше свободного времени для работы над сериалом.

Напомним, The Last of Us — это приключенческая игра от американской студии Naughty Dog. Релиз второй части состоится 29 мая 2020 года.

