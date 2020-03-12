Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Петербургская группа Little Big, в 2020 году представляющая Россию на «Евровидении», записала для участия в песенном конкурсе песню в стиле «металл-диско». Об этом сообщает пресс-служба «Газпром Медиа Радио» со ссылкой на лидера коллектива Илью Прусникина.

«Мы её придумали, когда все вместе поехали отдыхать в январе. Это рок-диско, металл-диско», — сказал Прусникин.

По его словам, группа постарается, чтобы данная песня была кардинально противоположной всему предыдущему её творчеству.

Прусникин уточнил, что и клип, и песня были созданы и записаны до 9 марта.

Также стало известно, что музыканты выступят на сцене «Евровидения» в расширенном составе — в количестве шести человек.

Премьера конкурсной песни Little Big состоится 12 марта в эфире телепередачи «Вечерний Ургант».