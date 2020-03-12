Лондон, , 15:38 — REGNUM Документальный фильм под названием «The Beatles: Get Back», рассказывающий о работе группы Beatles над альбомом «Let It Be», снимает новозеландский режиссер Питер Джексон. Об этом сообщили в пресс-релизе компания Disney.

Фильм планируют выпустить в прокат в сентябре. Документальный проект расскажет о работе коллектива в студии в ходе записи самого знаменитого альбома коллектива «Let It Be». А завершится фильм записью последнего концерта, сыгранного Beatles вживую, который был исполнен на крыше дома в Лондоне в 1969 году.

Как рассказывается в релизе, картина включает в себя нарезки из 55 часов видеоматериалов, ранее не публиковавшихся. Их отснял британский кинорежиссер Майкл Хогг в том самом 1969 году. Также в фильме будут использоваться отрывки из 140 часов аудиозаписей, большинство из которых также не публиковались. Записи производились в ходе студийных сессий во время работы музыкантов над альбомом.

Режиссер фильма Питер Джексон, известный зрителям по фэнтезийной трилогии «Властелин колец», сообщил, что очень впечатлен наблюдениями за работой «величайшей группой всех времен».

Один из участников группы Ринго Старр сообщил для пресс-релиза Disney, что ждет выхода фильма на экраны с большим нетерпением. Он надеется, что в фильме будет показана та светлая атмосфера, когда музыканты просто дурачились и одновременно играли свою музыку. По ожиданиям Старра, кино будет не про скучную работу, а «про мир и любовь», царившие тогда в коллективе.