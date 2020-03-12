Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM ABC нашла исполнительниц главных ролей в предстоящем сериале «Невесты», который расскажет о современной жизни трёх возлюбленных графа Дракулы. Об этом 11 марта сообщил Deadline.

Бессмертных вампирш сыграют: Джина Торрес («Мир Дикого Запада»), Кэтерин Реис («Когти») и Эрин Ричардс («Готэм»). Сообщается, что пока планируется снять только пилотный эпизод.

По сюжету «Невест», три бывшие возлюбленные графа Дракулы живут в современном Нью-Йорке. Чтобы поддержать свою необычную семью и сохранить накопленные богатства женщины «будут готовы на всё».

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