Санкт-Петербург, , 14:08 — REGNUM В возрасте 85 лет скончался художник Михаил Беломлинский, наиболее известный своими иллюстрациями к российскому изданию «Хоббита». Об этом 12 марта сообщает «Мир Фантастики».

О смерти художника на своей странице в Facebook рассказала его дочь Юлия. Подробности ухода Беломлинского из жизни не сообщаются.

Популярность иллюстрациям Беломлинского к «Хоббиту» во многом принесло сознательная сходство его версии Бильбо Бэггинса с актёром Евгением Леоновым. Сообщается, что актёр одобрительно отнёсся к работе художника.

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