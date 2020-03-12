Лондон, , 11:13 — REGNUM Британский журналист Кит Стюарт выпустил «книжку-раскладушку», посвящённую истории игровых автоматов компании Sega. О необычном произведении 11 марта сообщило издание Kotaku.

В SEGA Arcade: Pop-Up History описана история самых популярных игровых автоматов Sega. Помимо этого, в книге представлены их картонные модели.

Кит Стюарт — это британский журналист и редактор раздела «видеоигры» в The Guardian. В 2016 году он выпустил роман «Мальчик, сделанный из кубиков», на который его вдохновила история собственного сына, играющего в Minecraft.

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