Суздаль, Владимирская область, , 11:05 — REGNUM Итоги флешмоба для любителей путешествий подвели в день открытия фестиваля анимационного кино в Суздале.

Сундучок для карточек Марина Александрова © ИА REGNUM

Подведение итогов Марина Александрова © ИА REGNUM

Флешмоб был запущен на прошлом фестивале. Все желающие могли получить заготовку игрушки — маленького фанерного гуся на колесиках (гусь — традиционный символ Суздальфеста), расписать ее, как душе угодно, и потом, в течение года, брать эту фигурку во все свои поездки и путешествия и публиковать фотографии с нею на фоне достопримечательностей и экзотических блюд с хэштегом #suzdalgus.

Гуси на церемонии открытия Марина Александрова © ИА REGNUM

На церемонии открытия Марина Александрова © ИА REGNUM

В этом году перелетные гуси вернулись домой и приземлились в витрине мини-выставки, а двое авторов самого большого количества фотографий получили дипломы и возможность бесплатно провести ночь в главном туристическом комплексе «Суздаль».

Призер Марина Александрова © ИА REGNUM

Призер, отец двоих детей Марина Александрова © ИА REGNUM

Победитель Марина Александрова © ИА REGNUM

И тут же стартовал следующий флэшмоб под модным названием «кардкроссинг», который заставит тех, кто постарше, вспомнить времена, когда они еще обменивались с друзьями и близкими почтовыми открытками. Можно взять специальную почтовую карточку с местом для рисунка, написать на ней свой адрес и опустить в ящик, а взамен взять чью-то карточку с адресом, нарисовать на ней что-нибудь и отправить по почте. Полученные карточки можно сфотографировать и выложить в Инстаграм с хэштегом #suzdalcard.

Сундучок для карточек Марина Александрова © ИА REGNUM

Лаконичная инструкция Марина Александрова © ИА REGNUM

Напомним, 25-й Открытый Российский фестиваль анимационного кино проходит в Суздале с 11 по 16 марта.