Нью-Йорк, США, , 09:54 — REGNUM Выпуски многих популярных вечерних телешоу США начнут снимать без живой аудитории из-за угрозы коронавируса. Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

Отмечается, что соответствующее решение уже приняли продюсеры таких передач, как «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «В прямом эфире» (Late Night), «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», The Daily Show телеканала Comedy Central, «Во всей красе с Самантой Би» TBS, «События прошедшей недели с Джоном Оливером» HBO и «Смотри, что случилось в прямом эфире с Энди Коэном» канала Bravo.

Стоит отметить, что ранее руководство телешоу Jeopardy! (ABC, NBC) и Wheel of Fortune (CBS, NBC) также заявило, что оно прекратит приглашать зрителей на съёмки передач из-за угрозы коронавируса. Позже к ним присоединились «Доктор Фил» (CBS), The View (ABC) и «В прямом эфире с Келли и Райаном» .

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix отказалась от участия в South by Southwest из-за коронавируса