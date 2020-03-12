Лос-Анджелес, США, , 09:37 — REGNUM Себастиан Стэн подтвердил информацию об изменении планов производства сериала «Сокол и Зимний Солдат». Соответствующую публикацию он разместил 11 марта на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B9mgEcXBeJI/

В посте актёр поделился своими впечатлениями о Праге и сообщил, что съёмочную группу отправили «домой».

"Слишком скоро. Прага, ты долго будешь в моих мыслях. Спасибо. Вернусь. Думаю о тебе», — написал Стэн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что съёмки сериала в Праге отменили из-за угрозы коронавируса. Согласно планам Disney+, премьера сериала на потоковом сервисе должна состояться в августе 2020 года.

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