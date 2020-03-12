Лос-Анджелес, США, , 09:28 — REGNUM Джон Красински во время очередного интерьью заявил, что у него уже есть идеи для сценария фильма «Тихое место 3». Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

«Это интересно. Я искренне не думал о втором, когда делал первый», — сказал режисёр, при этом признавшись, что во время съёмок второго фильма он уже часто думал о том, каким может быть продолжение. В какой-то момент он даже решил начать делать заметки по этому поводу на случай, если когда-нибудь ему удасться начать снимать «Тихое место 3».

Кинематографист добавил, что в третьей картине он бы показал естественное развитие истории мира.

Фильм «Тихое место 2» выйдет в российский прокат 19 марта 2020 года. Согласно синопсису, зрители увидят, как семья Эббот продолжит бороться за свою жизнь «в полной тишине».

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