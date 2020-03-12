Калвер-Сити, США, , 09:30 — REGNUM Главную роль в комедийном боевике «Человек из Торонто» вместо Джейсона Стэтхэма получил американский актер Вуди Харрельсон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Боевик будет сниматься студией Sony Pictures. Изначально Sony хотела видеть на главной роли Стэтхэма, но переговоры с ним оказались безрезультатными.

Как сообщают журналисты, английский актер настаивал на взрослом рейтинге фильма R, в соответствии с которым, детям до 17 лет просмотр разрешен только в присутствии родителей. Но студия хочет выпустить фильм с менее жестким возрастным рейтингом.

Режиссером картины выступает Патрик Хьюз, ранее снимавший фильмы подобных жанров. Недавно он снял картину «Телохранитель киллера» в жанре комедийного боевика, вышедшую на экраны в 2017 году. А с июля 2020 года в прокате появится фильм «Телохранитель жены киллера», режиссером которого также является Хьюз.

Харрельсон ранее уже сотрудничал со студией Sony Pictures. Он играл в «Добро пожаловать в Зомбилэнд», а также снялся в сиквеле «Веном 2», который еще не вышел на экраны. Вторую главную роль в «Человеке из Торонто» исполнит американский комик Кевин Харт, снимавшийся в фильмах «Очень страшное кино 3» и «Очень страшное кино 4» и других комедийных картинах.

Выход фильма на экраны планируется в ноябре 2020 года.