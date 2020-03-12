Самара, , 08:24 — REGNUM Выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества «Юбилейная палитра», посвященная 30-летнему юбилею художественной школы имени Марка Шагала, откроется в Самаре. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, открытие выставки состоится 12 марта текущего года в 15:00 в Музее «Детская картинная галерея» по ул. Куйбышева, 139.

Отмечается, что посетители смогут ознакомиться с творческими работами учащихся художественной школы, которые выполнены в различных техниках.

Чиновники напоминают, что детская художественная школа имени Марка Шагала в Самаре начала свою работу в 1990 году. Сначала это была студия художественной керамики. В 1991 году студию преобразовали в художественную школу «Керамика». В 2011 году школе было присвоено имя художника Марка Шагала.

Отмечается, что в настоящее время художественная школа является единственным образовательным учреждением в России, которое удостоено имени художника мирового масштаба.

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