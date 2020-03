Лос-Анджелес, США, , 06:32 — REGNUM Карен Гиллан заявила: она не считает, что история Небулы в киновселенной Marvel окончена. Об этом 12 марта сообщил портал We Got This Covered.

«Я не чувствую, что ее история окончена. Во всяком случае, я чувствую, что ее история только начинается», — сказала Гиллан, добавив, что в уже вышедших на большие экраны картинах её персонаж получил «катарсический опыт» и избавился от «источника насилия», который был причиной его поведения.

«Так что же будет дальше? Это то, что я считаю невероятно интересным. Исцеление может начаться, но оно не будет легким и не будет немедленным», — отметила актриса.

Напомним, в последний раз Небула появилась в кинокомиксе «Мстители: Финал». Фильм вышел на экраны в апреле 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из Диснейлендов появится штаб-квартира Мстителей