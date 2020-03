Лос-Анджелес, США, , 06:23 — REGNUM В сеть утекли кадры со съёмочной площадки фильма «Космический джем 2». Видео было опубликовано 12 марта на портале We Got This Covered.

https://www.instagram.com/p/B9kCFPJAPBH/

Ролик был показан во время одного из мероприятий кинокомпании Warner Bros. Зрители могут видеть, как в кадре появляются такие персонажи, как Маска, Джокер и даже Волан-де-Морт из мира Гарри Поттера.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джим Керри может выступит в качестве актёра озвучки «Космического джема 2», вернувшись к роли Маски. Ожидается, что этот персонаж появится в качестве рефери одной из баскетбольных игр, показаных в фильме.

