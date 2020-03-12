Лос-Анджелес, США, , 03:20 — REGNUM Питер Сарсгаард, знакомый зрителям по сериалу «Убийство» и фильмам «Зелёный фонарь», «Морпехи» и «Великолепная восьмёрка», рассказал о своём персонаже в предстоящем кинокомиксе «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

Актёр сообщил, что он исполнит роль окружного прокурора Джила Колсона. Он рассказал, что его персонаж в основном является политиком, не любящим говорить правду. При этом Сарсгаард отметил, что Джил Колсон в его исполнении будет «довольно неприятным человеком».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Мэтт Ривз может привлечь к съёмкам картины известного голливудского актёра Джонни Деппа. Инсайдеры утверждают, что кинематографист и продюсеры относятся к своему выбору вполне серьёзно. Они рассматривают и другие кандидатуры, однако считают, что Депп больше всего подходит на эту роль.

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