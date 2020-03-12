Лос-Анджелес, США, , 03:09 — REGNUM В парке развлечений Диснейленд в городе Анахайм (штат Калифорния, США) откроется комплекс, представляющий собой копию штаб-квартиры Мстителей из кинокомиксов Marvel. Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/DisneyParksNews/status/1237792904741076992

Открытие зоны парка запланировано на 18 июля 2020 года, об этом руководство компании объявило во время ежегодного собрания акционеров Walt Disney. Кроме того, в Диснейленде также появится аттракцион на тему Человека-паука Web Slingers, основанный на технологии виртуальной реальности. Он позволит участникам почувствовать, каково это — «выстреливать» паутиной из рук, как это делает герой кинокомиксов Marvel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из создателей фильма «Новый Человек-паук. Высокое напряжение» Роберто Орси выступит в роли сценариста нового кинокомикса Sony. Он будет работать над созданием картины в рамках киновселенной, в которой присутствуют персонажи Веном и Морбиус.

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