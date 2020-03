Лос-Анджелес, США, , 01:42 — REGNUM Фанатам «Звёздных войн» очень не понравился роман «Скайуокер. Восход», который должен был пролить свет на некоторые загадки картины Джей Джей Абрамса. На их реакцию в соцсетях обратил внимание портал We Got This Covered.

Издание отмечает, что многие поклонники космической саги выразили на своих страницах разочарование и гнев по поводу противоречивых сведений, которые были изложены в книге.

Наибольшее недовольство вызвали откровения авторов по поводу того, что воскресший Палпатин фактически был клоном. А также то, что отец Рей на самом деле не был его сыном, а был, по сути, клоном клона, что делает главную героиню истории дочерью Палпатина. Кроме того, их возмутило, чтоавторы фактически назвали платоническим поцелуй между Кайло Реном и Рей.

«Она была Палпатин с самого начала. Секретно. Большой секрет», — отметил Marc L'Hommedieu.

«Я не могу поверить, что мы здесь говорим о том, что поцелуй был платоническим. У меня будет еще один депрессивный эпизод из-за чёртовых «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН», — выразил своё возмущение Celina still misses Ben Solo.

«В романе «Скайуокер. Восход» они объясняют, что Палпатин — это клон, хранящий дух Империи. Что ж! Это чертовски глупо! Зачем брать такое слабое дряхлое тело, когда ты можешь быть пойман! ??», — написал Phillip Jakes.

Фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» вышел на большие экраны в декабре 2019 года. Несмотря на критику фанатского сообщества, картина собрала в мире более $1,06 млрд.

