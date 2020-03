Лос-Анджелес, США, , 01:11 — REGNUM Дуэйн Джонсон, который исполнит главную роль в предстоящем фильме «Чёрный Адам» заявил, что картина серьёзным образом изменит киновселенную DC. Об этом 11 марта сообщил портал We Got This Covered.

«Иерархия власти во вселенной DC скоро изменится. Обучение и подготовка к «Чёрному Адаму» были изнурительными, но этот страстный проект перевешивает жертвы. Правда, справедливость и путь Черного Адама», — написал Джонсон в комментарии к фотографии, на которой он запечатлён тренирующимся в спортивном зале.

Старт съёмок картины намечен на лето 2020 года. Стоит отметить, что, как известно, Дуэйн Джонсон является большим фанатом Супермена. Это разогревает интерес фанатов к будущему фильму, поскольку Чёрый Адам, фактически, является протипоположностью Супермена.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Нового Человека-паука 2» работает над новым кинокомиксом для Sony