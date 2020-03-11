Курск, , 19:27 — REGNUM Курский театр кукол продолжает работу в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного комитета культуры.

Ранее Ленинский районный суд приостановил эксплуатацию здания театра из-за несоответствия помещений нормам пожарной безопасности. При этом власти отметили, что за десять лет в театре не произошло ни одного чрезвычайного происшествия.

После судебного решения руководство театра занялось устранением указанных недостатков и уже завершила большую часть работы. Театр продолжит работу в новом сезоне и продолжит практику выездных спектаклей в школах, детсадах и интернатах.

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