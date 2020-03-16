16 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Издательство МИФ выпустило в продажу первым том «Приключений Огурчика» — доброго и весёлого комикса американской писательницы Д. Дж. Джиджи. Заставит ли он смеяться в голос и увлечённо читать страницу за страницей — читайте в материале корреспондента ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 14:52 — REGNUM После окончания «Времени приключений», «Гравити Фолз», «Хильды» и недавнего второго сезона «Бесконечного поезда» я начал страдать от голода по хорошей комедийной подростковой фантастике. Удачно, что именно в этот момент ко мне в руки попал первый том «Приключений Огурчика» — комикса американской художницы Д. Дж. Джиджи.

Обложка Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

В далёком Пончиковом королевстве живёт народ забавных зайцеобразных существ. Главный герой комикса юный Огурчик не отличается силой, храбростью и тягой к приключениям. Зато он не по годам смышлён и мечтает стать учеником местной академии волшебства. Правда, линейку первого сентября всё же придётся пропустить — по законам жанра из ниоткуда появляется злая королева Корделия, мечтающая о мировом господстве. Теперь Огурчику предстоит посильнее вцепиться в свою волшебную палочку и отправиться в непростое путешествие по спасению родных земель.

Злая королева Корделия Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

С самого начала истории Д. Джи. Джиджи заявляет, что «Приключения Огурчика» — это в первую очередь комедия: лёгкая, ироничная и довольно простая. Художница не пытается придать путешествию главного героя и намёка на серьёзность, а вместо этого начинает умело играть с жанровыми стереотипами. Например, вопрос, «почему именно ребёнок должен спасать мир, пока взрослые бьют баклуши?», типичный для книг и мультфильмов этого формата, прозвучит здесь не один раз. Правда, разумного ответа на него так и не прозвучит — видимо, взрослым всё же проще назначить кого-нибудь «избранным», чем самостоятельно разбираться с проблемой.

На несостоятельности родителей Огурчика и окружающих его взрослых и строится львиная доля комедии в комиксе. Чего только стоит могущественная Фея-провидица, постоянно пытающаяся свалить свои обязанности по защите мира на детей. При этом главный герой и его ровесники на протяжении всей истории будут оставаться образцами рациональности: именно их глазами читатели будут наблюдать за происходящим безумием и удивляться поведению окружающих персонажей.

Огурчик Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

Так, благодаря череде неловких ситуаций, регулярным подшучиванием над жанровыми клише и обилию забавных второстепенных героев почти каждая страница комикса вызывает улыбку и умиление. А вот на смех и более бурные проявления эмоций можно не рассчитывать: «Приключения Огурчика» — это совсем лёгкое чтиво, не обладающее запасом «шуток-тяжеловесов». Разочарованы останутся и любители «детского юмора с подтекстом», которого так много в том же «Гравити Фолз» или современных мультфильмах Pixar. В «Огурчике» все шутки прямые, как стрела, и соответствуют общему настроению рассказанной истории.

Тем не менее комикс следует большинству современных тенденций и, например, многократно делает выпады в сторону «патриархального устоя» многих приключенческих историй. В «Огурчике» роль «сильной и независимой» отдана Миндальке — младшей сестре главного героя. Несмотря на возраст и пол, она регулярно становится единственным на самом деле «действующим» лицом комикса: и брата от злодеев спасёт, и трудное решение примет. При этом Огурчик готов доверить ей роль «главного приключенца» и центрального протагониста истории — вот только окружающие против, ведь «у нас так не принято». Казалось бы, и здесь художница могла копнуть глубже, но нет — все намеки останутся довольно простыми и понятными.

Огурчик и его сестра Миндалька Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

Огурчик и Миндалька Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

Зато комикс радует приятной «акварельной» рисовкой и очень «мягким» дизайном персонажей. Никаких толстых чёрных контуров, к которым мы привыкли в современных мультфильмах — все герои «Огурчика» выглядят как разноцветные облачка сладкой ваты. Подобный подход не только создаёт определённое настроение, но и неплохо дополняет характеры действующих лиц. Даже самые страшные злодеи здесь выглядят скорее мрачными увальнями, чем мечтающими о мировом господстве маньяками.

Огурчик и Миндалька Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

Продолжение следует Иллюстрация из комикса «Приключения Огурчика»

Стоит также отметить, что первый том с подзаголовком «Пончиковое королевство», выпущенный издательством МИФ, содержит в себе только две главы «Приключений Огурчика» (на данный момент их вышло гораздо больше). Этого объёма вполне хватит, чтобы проникнуться историей и героями, но если захочется больше — придётся идти за добавкой в интернет. А ещё «Огурчик» прекрасно подходит в качестве «перекуса» между более «мощными» представителями жанра — например, той же «Хильдой».

И не стоит относиться к «Приключениям Огурчика» как к детскому чтиву. Это та история, которой лучше подойдёт маркировка «для всех возрастов» — она приятная, интересная и в меру смешная. Пока сложно сказать, как в дальнейшем сложится судьба этого комикса, но хотелось бы увидеть его экранизацию — особенно учитывая возросшую популярность анимационных шоу подобного жанра.

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