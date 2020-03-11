Черкесск, , 18:51 — REGNUM В Карачаево-Черкесии положили начало развитию киноиндустрии. Республика в ближайшее время может стать базой для производства полнометражных художественных и документальных фильмов. Министр культуры региона на днях подписал концепцию развития киноотрасли.

Инициатива создания своей базы для кино принадлежит заслуженному артисту Карачаево-Черкесии Рафаэлю Мукаеву. Он обратился с ней в ходе прямого эфира к главе республики Рашиду Темрезову, который поддержал ее.

По словам Мукаева, согласно концепции в регионе будут растить своих профессионалов в деле кино, в том числе звукорежиссеров, операторов и режиссеров, пишет РИА Карачаево-Черкесия. Для их обучения будет реализован проект «Киностарт». На обучение в школе кино будут приняты до 80 человек, прошедших конкурсный отбор. Им предстоит освоить основы профессии режиссера, сценариста и актера.