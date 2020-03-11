Москва, , 17:39 — REGNUM Индастриал-метал группа Lindemann, основателями которой являются вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и фронтмен групп Hipocricy и Pain Петер Тэгтгрен, разделит свой концерт в Москве на две части по причине введённого в российской столице ограничения на массовые мероприятия. Об этом сообщает организатор концерта, продюсерский центр Volkov PRO.

«Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15.03: в 15:00 и 19:00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов. Количество зрителей на каждом выступлении будет не более максимально допустимого. Для тех, кто сможет посетить концерт в 15:00, будет доступно бесплатное повышение категории билета», — говорится в сообщении.

Помимо этого, организаторы подчеркнули, что внутри «ВТБ-Арены», где состоится концерт, будут проведены меры общей гигиены и дезинфекции.

Продюсерский центр также выразил благодарность музыкантам за то, что пошли на данный шаг и согласились выступить дважды для посетителей концерта.

В комментариях к данной записи «ВКонтакте» представители продюсерского центра попросили дать им «немного времени»: «В ближайшее время наши операторы свяжутся с частью покупателей и предложат повысить категорию билета и обменять на 15:00, если это будет возможно. Если с Вами не связался оператор, это значит, что ваш билет на 19:00 действителен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, согласно которому в Москве ограничиваются массовые мероприятия с числом участников более пяти тысяч.