Бишкек, , 16:36 — REGNUM Необходимо разрешить открывать в библиотеках книжные магазины и кофейни — для увеличения их популярности и предоставления им возможности дополнительного заработка. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на заседании парламента Киргизии, передает пресс-служба законодательного собрания.

Парламентарий отметил острую необходимость улучшить условия труда сотрудников библиотек, подчеркнув при этом, что в противном случае республика может остаться без книгохранилищ.

По словам Бекешева, сейчас базовая ставка рядового библиотекаря составляет лишь 5 тысяч сомов (4,9 тысячи рублей), а директора — 9 тысяч сомов (8,8 тысячи рублей).

«Обеспечение сохранности памятников отечественной письменности и книжной культуры осуществляется во многом благодаря самоотверженному труду и преданности сотрудников библиотеки, которые работают за мизерные зарплаты», — констатировал он.

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