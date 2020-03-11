Лос-Анджелес, США, , 15:58 — REGNUM Sony снимет новый неназванный супергеройский фильм по комиксам Marvel. Об этом 10 марта сообщило издание The Wrap.

Сценаристом картины назначен Роберто Орси — один из авторов «Нового Человека-паука 2». Сообщается, что фильм станет частью «киновселенной Sony», в которую входят «Веном» и «Морбиус».

Пока неизвестно, какому именно персонажу Marvel будет посвящён предстоящий фильм. Источники The Wrap сообщают, что этот герой не будет связан с Человеком-пауком.

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