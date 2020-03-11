Лос-Анджелес, США, , 15:51 — REGNUM Universal Pictures снимет новый фильм про графа Дракулу. Об этом 10 марта сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссёром картины выступит Карин Кусама, а сценаристами Мэтт Манфреди и Фил Хэй. В отличие от оригинального романа Брэма Стокера, действие нового «Дракулы» развернётся в наше время.

Напомним, Дракула — это вымышленный персонаж и могущественный вампир из одноимённого готического романа Брэма Стокера. Считается, что прообразом графа послужил румынский правитель Влад III Цепеш.

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