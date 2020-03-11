Нью-Йорк, США, , 16:00 — REGNUM Фильмы, основанные на литературе и мифологии Западной и Восточной Африки, будут выпускаться Netflix с участием британского актера Джона Бойеги. Об этом сообщило американское издание Variete.

Бойега известен широкой публике по роли штурмовика Финна в киносаге «Звездные войны». Журналисты сообщают, что он заключил контракт с Netflix и будет участвовать в съемках неанглоязычных фильмов про африканский континент.

Фильмы Netflix будет создавать совместно с продюсерской компанией актера UpperRoom Productions.

Variete приводит свое мнение, что Netflix целенаправленно продолжает увеличивать присутствие своего контента в Африке, подтверждением чего является контракт с Бойегой.