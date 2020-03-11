Пенза, , 16:31 — REGNUM На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках проекта проекта «Культура малой родины» в 2020 году Пензенской области из федерального бюджета будет выделено 4,35 млн рублей.

Сумма софинансирования из регионального бюджета составит 378,3 тыс. рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в минкультуры области, для театра «Кукольный дом» запланировано приобретение светового оборудования (пульт, прожектор) и постановка детского спектакля «Мойдодыр». Пензенский ТЮЗ приобретет звуковое и световое оборудование, поставит два спектакля: русскую народную музыкальную сказку «Летучий корабль» и комедию «Горе от ума» по А.С. Грибоедову.

В 2019 году выделялись из федерального бюджета 14 млн 400 тыс. рублей, из регионального — 626,10 тыс. рублей.

«Кукольный дом» приобрел пассажирско-грузовую «Газель» и автобус для осуществления гастрольной деятельности, а также были поставлены спектакли «Самый лучший папа» и «Король — Олень».

ТЮЗ обзавелся звуковым оборудованием для студии звукозаписи, активной акустической системой сцены, комплектом выездного звукового оборудования, пассажирским автобусом. Зрители увидели спектакль «Маленькие трагедии» по А.С. Пушкину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Пензенской области определилось с выбором территории, где будет строиться новое здание театра «Кукольный дом».

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