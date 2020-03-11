Киев, , 15:49 — REGNUM Заявление о прекращении существования украинской группы «Время и стекло» опубликовали солисты коллектива 11 марта на странице в соцсети Instagram.

Надя Дорофеева (Додо) и Леша Завгородний (Позитив) сообщили в посте, что группа на 100% сделала все, что могла: дарила радость слушателям, эпатировала публику и делала новое. Но сейчас солисты ощущают, что «готовы к новому этапу».

Музыканты поблагодарили своих поклонников, что были все это время вместе с группой, сообщив, что все песни писались только для них.

Ближайшие полгода исполнители планируют посвятить прощальным гастролям, которые должны завершиться 11 сентября концертом в Киеве.

Напомним, группа была создана в 2010 году. Продюсером коллектива выступил Алексей Потапенко (Потап).