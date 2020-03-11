Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Заглавный трек нового альбома «Mapof the Soul: 7» южнокорейской группы BTS вновь вошел в чарт американского еженедельника Billboard Hot 100, сообщает KBS.

Согласно опубликованным данным, сингл «ON» занял 68-ю строчку рейтинга. Известно, что данный трек продолжает занимать позиции в чарте на протяжении двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта сингл «ON» занял четвертую строчку чарта, сольная песня участника группы Чон Гука «My Time» — 84-ю строчку, сольная песня участника группы Чимина «Filter» — 87-ю строчку.

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По данным представителей звукозаписывающей и развлекательной компании Big Hit Entertainment, на этой неделе трек «ON» также занял пятую строчку в чарте Billboard Digital Song Sales и первую в чарте Billboard World Digital Song Sales.

Кроме того, альбом группы BTS «Map of the Soul: 7» занял третье место в чарте альбомов Billboard 200, а сама группа — третье место в чарте Billboard Artist 100 и первое место в чарте Billboard Social 50.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.