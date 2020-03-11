Оренбург, , 12:00 — REGNUM В Оренбурге на сцене областной филармонии состоится премьера спектакля «Настоящая история бременских музыкантов». Зрители увидят современную версию известного сюжета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

«Дети играют сказку о том, как здорово быть свободными в выборе своих занятий и можно обойтись без гаджетов. В спектакле прозвучат замечательные песни из мультфильма «Бременские музыканты» в современной обработке» — отметил режиссёр, заслуженный артист России Вадим Смирнов.

В спектакле затронута тема детско-родительских отношений. В постановке примут участие юные солисты хора «Новые имена». Они сыграют роли детей, а также Кота и Петуха. Оригинальные куклы со сложной механикой для спектакля созданы художником Эльвирой Абрашитовой (Франция). Осёл создан из велосипеда, Кот — из мешка, Петух — из плафона.

Премьера постановки областного театра кукол состоится 23 марта. Добавим, что на собственной сцене театр пока не имеет возможности выступать. Здание на ул. Советской признано аварийным и находится на реконструкции.