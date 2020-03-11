Великий Новгород, , 11:46 — REGNUM В главном здании Новгородского музея-заповедника в Новгородском кремле 13 марта откроется выставка работ незрячих и слабовидящих художников из Санкт-Петербурга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства культуры Новгородской области, выставку «Вдохновение» в Великом Новгороде представляет Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих.

Всего на выставке «Вдохновение» — более 60 картин. Это работы Олега Зиновьева, Владимира Ионенко, Анны Кунаевой, Тамары Куренковой, Александра Нехорошева, Яны Лисиной, Ларисы Павловой, Андрея Савочкина и Татьяны Семеновой. Работы выполнены в различных техниках — от графики и живописи до вязаных объёмных картин и живописи пластилином.

В министерстве культуры Новгородской области подчеркнули, что одновременно с выставкой в музее пройдёт семинар о проблемах доступности музейных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.