Нью-Йорк, США, , 10:16 — REGNUM Самым рейтинговым новым сериалом, вышедшим когда-либо на канале HBO, стал драматический триллер «Чужак» по одноименному роману Стивена Кинга, 10 марта сообщает издание The Hollywood Reporter.

Рейтинг определяет наиболее популярный сериал за первый год с момента выхода на телеэкраны. «Чужак» стал лидером рейтинга за всю историю трансляции сериалов на HBO со времен выхода сериала «Мир дикого запада» в 2016 году.

В главных ролях в триллере снялись Бен Мендельсон и Синтиа Эриво. В течение первых девяти эпизодов сериал собирал при показе каждой серии более девяти миллионов телезрителей на разных платформах.

Заключительный эпизод, показанный 8 марта, собрал в прямом эфире 1,37 млн зрителей. Повторные показы и стриминговые раздачи в тот же день подняли просмотры до 2,2 млн зрителей. Это наиболее высокий результат для всех эпизодов «Чужака» за один день премьеры.

Общее число зрителей одного эпизода «Чужака» превысило показатели телесериала «Хранители», который собирал семь миллионов человек, и сериала «Настоящий детектив», который мог похвастаться восемью миллионами зрителей за один эпизод.

Сюжет сериала рассказывает историю таинственного убийства 11-летнего мальчика и попыток расследовать это преступление.