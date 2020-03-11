Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Третий сезон документального научно-популярного сериала «Космос», который теперь называется «Космос: возможные миры», вышел на экраны 10 марта на платформе Megogo.

Ведущим второго сезона сериала «Космос: пространство и время» был популяризатор астрономии Нил де Грас Тайсон. Он же ведет и новый сезон сериала. Выпуск фильма был задержан на год по причине сексуального скандала с астрофизиком.

Тайсона обвиняли в сексуальных домогательствах и насилии. Ученый публично извинился за свое поведение, и обвинения с него были сняты. Ведущий смог вернуться к работе над сериалом.

Первая часть сериала вышла 40 лет назад. Тогда, в 1980 году, фильм позволил познакомиться с космосом большому количеству людей во всем мире.

В новый сезон научно-популярного сериала вошли 13 эпизодов, описывающих различные сюжеты. Например, зрители увидят историю проекта Аполлон. Также любителям космоса покажут историю 20-летней миссии Кассини и эпизод завершения миссии с гибелью корабля Кассини в атмосфере Сатурна.

С 15 марта показ сериала начнется на телеканале National Geographic.