Бербанк, США, , 09:40 — REGNUM Вышел второй тизер-трейлер сериала «Старгёрл», премьера которого состоится 12 мая 2020 года на канале The CW. Он был выложен 11 марта на портале Comicbook.

Поклонники вселенной DC могут видеть, как Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) используетсвою суперсилу. Стоит отметить, что новый сериал DC также будет транслироваться на потоковом сервисе DC Universe.

По сюжету шоу, после переезда в новый дом Кортни Уитмор находит посох Стармена. В результате, получив новые возможности, она решает начать бороться с преступностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатель «Хранителей» признался, что у него нет идей для второго сезона