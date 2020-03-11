Лондон, , 09:27 — REGNUM Самым кассовым иностранным фильмом в Великобритании за всю историю кинопрокатов стал корейский фильм «Паразиты». Об этом 10 марта сообщает издание The Hollywood Reporter.

Режиссером «Паразитов» выступил Пон Чжун Хо. Его картина через два для после начала проката в Великобритании получила четыре премии «Оскар»: за лучший фильм, лучший иностранный фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Это, вероятно, подхлестнуло зрительский интерес, и сборы картины побили рекорд предыдущего лидера кинопроката. Фильму «Страсти Христовы», режиссером которой выступил Мэл Гибсон, пришлось отдать пальму первенства, принадлежавшую ему 16 лет, и опуститься на второе место.

«Паразиты» собрали в кинотеатрах Великобритании уже около 15 млн долларов, что больше, чем у какого-либо другого фильма, выходившего на экранах королевства. В мировом прокате сборы достигли 257 млн долларов, пятая часть из которых приходится на США.