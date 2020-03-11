Нью-Йорк, США, , 09:07 — REGNUM Опубликовано видео с кадрами создания третьего сезона сериала «Мир Дикого запада». Ролик был выложен 10 марта на YouTube-канале HBO.

В нём участники проекта рассказывают зрителям о продолжении популярного шоу и о мотивации персонажей. Поклонники сериала также могут видеть некоторые сцены, которые немного раскрывают сюжет третьего сезона, получивший название «Побег из «Мира Дикого запада». Первый эпизод фанаты смогут посмотреть 15 марта 2020 года.

В третьем сезоне снялись как актёры, уже известные поклонникам шоу по предыдущим сериям, так и «новички». Одни из них стал Аарон Пол, хорошо знакомый зрителям по сериалу «Во все тяжкие».

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