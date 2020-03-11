Москва, , 09:09 — REGNUM Выбор сербского актера Милоша Биковича на роль знаменитого советского певца Муслима Магомаева прокомментировала вдова певца Тамара Синявская 10 марта в интервью «Комсомольской правде».

Синявская сказала, что Бикович, которого она назвала «молодым юношей», лучше всех подошел на роль певца. Ей показались близки его мягкая интонация, спокойные движения. И даже внешнее сходство Биковича с Магомаевым оказалось довольно сильным. Певица уточнила, что она была очень внимательна при выборе, так как сюжет фильма касался ее семьи непосредственно.

Известие о начале съемок сериала про Магомаева Синявская восприняла неоднозначно. «Сначала замирание сердца, потом небольшой испуг, а потом включился разум», — сообщила актриса.

Также вдова певца прокомментировала и назначение на роль молодой Синявской актрисы Ирины Антоненко. Она сообщила, что долго не думала над выбором, увидев, как общаются на площадке Бикович и Антоненко. Все, что надо было подкорректировать в действиях актеров, Синявская могла предлагать, так как была приглашена на съемки сериала в качестве консультанта.

По словам актрисы, песни Магомаева глубоко созвучны нескольким поколениям граждан нашей страны. Синявская привела пример, как недавно встретила десятилетнего мальчика, который пел песню великого певца «Синяя вечность». «Это что-то на уровне культурного кода», — отметила певица значение творчества Магомаева.

В заключение интервью Синявская ответила на вопрос, испытывала ли она ревность в отношении мужа. «Я — отдающая любовь, но не ревность», — ответила артистка. Она уточнила, что они специально приходили на концерты и спектакли друг друга и наслаждались этими минутами.

Напомним, сериал, рассказывающий историю любви Магомаева и Синявской, вышел на «Первом канале» 9 марта. Заключительная серия фильма будет показана 19 марта.