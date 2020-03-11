Лос-Анджелес, США, , 08:50 — REGNUM Продюсеры картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» выложили в сеть видео, в котором показан процесс съёмок трюков, а также тренировки Адама Драйвера. Ролик был опубликован 10 марта на YouTube-канале портала IGN.

Создатели фильма показали, как известный каскадер Юнис Хутхарт, занимавшая в проекте должность постановщика трюков, руководила репетициями съёмок. В конце ролика включены кадры с процессом тренировки Адама Драйвера на мечах.

Ранее было объявлено, что «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в США в цифровом формате 17 марта 2020 года. На дисках дисках Blu-ray и DVD он появится в продаже 31 марта.

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