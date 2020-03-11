Москва, , 08:43 — REGNUM Нового ведущего Тимура Еремеева вместо Дмитрия Шепелева назначил «Первый канал» для телешоу «На самом деле». Об этом 9 марта официально заявила пресс-служба «Первого канала».

36-летний Еремеев известен телезрителям как внебрачный сын народного артиста РСФСР Спартака Мишулина. Новый ведущий уже провел 10 марта первую передачу «На самом деле».

Эксперты телепередачи Роман Устюжанин и Сабина Пантус отметили, что Еремеев прекрасно подходит для этого ток-шоу. По словам Устюжанина, новый ведущий эмоционально сопричастен происходящему на шоу и может дать сердечную оценку участникам шоу. Пантус добавила, что Еремеев чувствует партнера, справедлив и понимает, когда надо «передать пас» другому.

Предыдущий ведущий уже ушел с «Первого канала», сообщив, что причиной этому не были разногласия с руководством канала. По словам Шепелева, он ищет работу в развлекательной сфере, а скандальные шоу ему неинтересны.

Напомним, в ток-шоу «На самом деле» проводятся очные ставки между некогда близкими людьми, но которых в какой-то момент разъединила ложь. В студии им предоставляются условия для честного разговора, и чтобы исключить обман с чьей-либо стороны, участников во время беседы проверяют на полиграфе.