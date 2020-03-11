Лос-Анджелес, США, , 08:26 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер предстоящего мрачного кинокомикса «Новые мутанты», в котором главные герои показывают свои суперсилы. Ролик был опубликован 10 марта на YouTube-канале 20th Century Studios.

«Время встретиться лицом к лицу со своими демонами», — сообщили создатели фильма зрителям в новом видео. Премьера картины в России запланирована на 2 апреля 2020 года.

Снял «Новых мутантов» режиссёр Джош Бун на основе одноимённого комикса Marvel. Несмотря на то, что съёмки кинокомикса стартовали ещё в июле 2017 года, производство картины длилось дольше обычного из-за сделки между компаниями Disney и Fox.

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