Лос-Анджелес, США, , 07:58 — REGNUM Режиссёр Джон Красински ведет переговоры по поводу съёмок перезагрузки одного из классических фильмов ужасов кинокомпании Universal. Об этом 10 марта сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Издание Comicbook отмечает, что информация об участии Красински в проекте была впервые подтверждена официально. Ранее в сети появились новости о том, что создатель первой и второй части «Тихого места» занят проектом перезагрузки фильма «Невеста франкенштейна», в качестве продюсера которого выступает Эми Паскаль (работавшая над всеми последними картинами про Человека-паука).

Напомним, ранее Universal Pictures выпустила в прокат фильм режиссёра Ли Уоннелл «Человек-невидимка», его выход в кинопрокат США состоялся 28 февраля 2020 года (в российских кинотеатрах фильм начали показывать 5 марта 2020-го). Картина имеет коммерческий успех, при небольшом бюджете в $7 млн она собрала в мире уже более $102 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьеру мультфильма «Кролик Питер 2» отложили на четыре месяца