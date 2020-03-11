Москва, , 06:53 — REGNUM Выделенные из федерального бюджета средства на культуру в регионах не оказали сколь-нибудь серьезного влияния на изменение ситуации в этой сфере, заключили эксперты Счётной палаты, проанализировав расходы в 2017—2019 годах. Об этом говорится в материалах ведомства.

По словам аудитора Сергея Штогрина, в отчётном периоде расходы в бюджетах регионов на культуру составляют порядка 4%. К этой незначительной величине добавляется сумма из федерального бюджета, но она «размывается» по всем регионам России.

«Поэтому каких-то кардинальных позитивных изменений за 2017−2019 годы в сфере культуры не произошло», — объяснил он.

Читайте также: В России расходы на культуру вырастут на 6,7 млрд рублей к 2022 году