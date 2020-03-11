Анадырь, , 05:40 — REGNUM Несмотря на эпидемию коронавируса в мире, в столице Чукотки Анадыре 10 марта стартовал IV Международный арктический кинофестиваль «Золотой ворон», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О значимом событии в своём Instagram написал губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин:

«Сегодня большое культурное событие для Чукотки и всей российской Арктики. «Золотой ворон» проводится уже в четвёртый раз и с каждым годом собирает всё больше участников, зрителей, гостей. Привлекает внимание широкой аудитории к теме арктического кино. В этом году участие в кинофестивале принимают фильмы из России, Канады, США, Норвегии, Швеции, Дании, Исландии. У «Золотого ворона» большое будущее, но важно, чтобы фильмы, показанные на фестивале, были доступны не только жителям Анадыря. В прошлом году с «Эхом кинофестиваля» передали фильмы в районы Чукотки, в этом году планируем сделать то же самое».

Жители Чукотки в дни кинофестиваля посмотрят 23 фильма, снятых в приполярных странах, а также посетят мастер-классы известных кинематографистов и спортсменов.

Как сообщало ИА REGNUM, 38-й Международный кинофестиваль «Фаджр» отложили из-за вспышки коронавируса по всему миру.